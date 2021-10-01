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شاهد .. ريهام حجاج أغاظت ياسمين عبد العزيز بحملها "علناً" وما حدث في "السر" فاجأ الجميع

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 12:30 صباحاً | (ندى)

كنا أول من كتبنا منذ أيام عن اجهاض الممثلة المصري ريها حجاج لمولودها، بعدما كانت صرّحت عن حملها بالأشهر الأولى خلال اطلالاتها مع فمذيعة المصرية بوسي شلبي.

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وبعد مقالنا أطل مقرّب من ريهام واكد خبر اجهاضها سرًا لمولولها الذي لم يعش داخل بطنها ومات قبل أن يولد، ولم تعلن عن الخبر لأسباب لم تفصح عنها.وفي الوقت الذي قال فيه المقرب بأن ما حصل معها كان بسبب الحسد، قالت الأغلبية بأنها لم تكن حاملًا بمولود لكنها أطلت مع بوسي وقالت إنها حامل فقط لتغيظ ياسمين_عبد_العزيز طليقة زوجها محمد حلاوة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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