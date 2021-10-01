شاهد .. ميرفت أمين تزوجت 5 مرات وندمت كثيراً على زواجها من هذا الفنان الشهير.. لن تصدق ماذا فعل بها

انت الان تتابع خبر ميرفت أمين تزوجت 5 مرات وندمت كثيراً على زواجها من هذا الفنان الشهير.. لن تصدق ماذا فعل بها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قالت الفنانة المصرية ميرفت أمين، في تصريحات تلفزيونية، إنّه على الرغم من زواجها 5 مرات، إلّأ أنّها لا تندم إلا على زواج واحد فقط.

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وأكّدت أمين أنّها ندمت على زواجها الأول من الفنان السوري موفق بهجت، مشيرة إلى أنّها كانت صغيرة عندما تزوجته ولا تعرف كيف تقدّر الأمور بطريقة صحيحة.وبيّنت الفنانة المصرية أنّ والديها عارضاها في ذلك الوقت "عانيت من غضبهما لفترة، ولكني صممت على خوض التجربة ولم استمع لأحد".

وختمت ميرفت كلامها قائلة "دفعت ثمن عنادي في النهاية، إذ وقعت خلافات عديدة بيننا ولم نتفاهم، مما دفعني لطلب الانفصال والتصميم على ذلك، رغم محاولاته العديدة لإصلاح الأمور".95701095