شاهد .. لن تصدق مفاجأة "سرقة" ياسمين صبري بطولة الجزء 2 من مسلسل "لؤلؤ" وماهي ردة فعل مي عمر!

انت الان تتابع خبر لن تصدق مفاجأة "سرقة" ياسمين صبري بطولة الجزء 2 من مسلسل "لؤلؤ" وماهي ردة فعل مي عمر! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تفيد بتعاقد الفنانة ياسمين صبري على بطولة الجزء الثاني من مسلسل “لؤلؤ”، بدلا من الفنانة مي عمر.

لينفي مصدر، هذه الأخبار، مؤكدا أن الفنانة مي عمر هي من ستقوم ببطولة الجزء الثاني رغم عدم تحضيرها له.

كما أن الفنانة ياسمين صبري تعقد جلسات مكثفة مع المؤلف محمد عبد المعطي للوقوف على الملامح النخائية للشخصية التي ستؤديها في رمضان القادم في مسلسلها “ليال”.46253001



مسلسل “لؤلؤ”، من بطولة أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقى، ومحمد الشرنوبى، وإدوارد، وهيدى كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج سينرجى.46253001