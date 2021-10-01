شاهد .. بالفيديو"لاول مره.. أحمد سعد يكشف عدد عمليات التجميل التي أجراها مؤخرا

انت الان تتابع خبر بالفيديو"لاول مره.. أحمد سعد يكشف عدد عمليات التجميل التي أجراها مؤخرا والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نفى النجم أحمد سعد أجرائه لعمليات تجميلية بعد ظهوره الآونة الاخيرة بشكل مختلف عن السابق.

وأثناء حلوله ضيفا برفقة زوجته علياء بسيوني على برنامج بعنوان “90 دقيقة” تقديم الإعلامية بسمة وهبة، والذي يبث عبر قناة “المحور” قال أحمد سعد إنه لم يخضع لعمليات بوتوكس أو فيلر ولكنه من الممكن أن يلجأ لها.20380272

وكشف الفنان سعد عن السر وراء تحول شكله مشيرا إلى أنه خضع لعملية في الفك، وذلك نظرا لأنه كان يعاني من مشكلة في أسنانه جعلت الفك اليمين مختلف عن الفك الأيسر. ولكنه لم يخضع لعملية تجميل بالمعنى الذي يفهمه المتابعين.20380272