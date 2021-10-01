شاهد .. عادل إمام «زعيم الأونطة».. باع أصدقاءه وتخلي عنهم في أوقاتهم الصعبة (فضحته زوجة أعز أصحابه)

انت الان تتابع خبر عادل إمام «زعيم الأونطة».. باع أصدقاءه وتخلي عنهم في أوقاتهم الصعبة (فضحته زوجة أعز أصحابه) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

كما نال الفنان الكبير عادل إمام الكثير من المدح والإشادة نال أيضاً الكثير من سهام النقد الحاد، وذلك بسبب مواقفه مع عدد من زملائه.

ونبرز هنا مان نشره سابقاً موقع "الموجز" من صور الخذلان الذي تعرض له أهم زملاء عادل إمام خلال مسيرته الفنية، ومن أبرزهم الفنان الراحل سعيد صالح والراحل محمود ياسين.

لم يخطئ الناقد طارق الشناوي، عندما وصف عادل إمام بأنه «زعيم أونطة»، مستعينا بالكلمة التي جاءت علي لسان عادل إمام نفسه في مسرحية ''مدرسة المشاغبين'' عندما قال ''زعيم أونطة أنا ولا ايه؟''، مؤكدًا أن تخاذله عن مساندة سعيد صالح، لم يكن الموقف الأول فقد فعلها من قبل حينما خذل رئيس فرقة ''الفنانين المتحدين'' الفنان سمير خفاجي، فبعدما أدارت الحياة الفنية والمادية ظهرها لسمير لم يجد بجانبه عادل إمام.

وأكد الشناوي أن المواساة شيء مهم يحتاجه الإنسان بلا شك، ولكن أيضًا يحتاج من يسانده ماديًا، واصفًا الزعيم ''بالملياردير''، الذي لن يضيره توفير شقة مفروشة لسعيد صالح يعيش فيها باقي حياته. انتظر كثيرون من محبي الفنان الكوميدي الكبير سعيد صالح، بعدما سمعوا باشتعال النار في منزله، أن يقف الزعيم عادل إمام إلي جانبه، لكن ما حدث أن الزعيم اكتفي بالاطمئنان تليفونيًا علي صحة صديقه، وهو ما يبدو أن الفنان عادل إمام سيكون حديث الساحة الفنية والصحفية طيلة الأيام المقبلة، بعد حملة الهجوم والانتقادات التي يتعرض لها هذه الأيام، خاصة بعد الأزمة التي تعرض لها رفيق نجاحه الفنان سعيد صالح، خاصة أن تصرّفه تجاه صديقه لم يكن كافيًا. كانت شيماء فرغلي، زوجة سعيد صالح، قد شكت علي إحدي القنوات الفضائية من عدم اهتمام أصدقاء الفنان بزيارته، حيث اكتفي الجميع بالسؤال عنه عبر الهاتف، مؤكدة أن زوجها في حاجة إلي أن يري الجميع حوله يدعمونه معنويًا، فيما دُهش الجميع من غياب عادل إمام عن المشهد وهو القادر علي مد يد العون لصديقه. وعلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن دور الزعيم فقال أحدهم ''أين عادل إمام.. ولا هما أصحاب بس في الأفلام''، وأضاف آخر: ''أين نقابة الفنانين وأين عادل إمام وأين أصدقاء الفنان سعيد صالح الذي رسم البسمة علي وجوه الملايين ولا هو ما فيش حد صالح وكله بتاع مصالح''، ووصف آخر الدنيا بالدوارة وأن الأيام قد تجعله يومًا يحتاج إلي مساعدة ولكن وقتها لن يجدها لأنه لم يساعد من هم في حاجة إليه الآن. لم تكن هذه هي المرة الأولي التي ينتظر فيها الجميع من الزعيم أن يقف بجوار زملائه، فبعدما أعلن عن مشاركة الفنان الكبير محمود ياسين له في مسلسل ''صاحب السعادة''، دبت المشاكل وأشيع أن ياسين لم يعد قادرًا علي حفظ المشاهد وتذكرها؛ لذلك تم استبعاده والتعاقد مع الفنان خالد زكي لأداء الدور، وهو ما نفاه ياسين مؤكدًا أن الخلاف جاء لعدم الاتفاق علي تنظيم مواعيد التصوير وأشياء فنية أخري، وأن فسخ التعاقد جاء بتراضي الطرفين، كل هذا دون أن يخرج الزعيم ليصرّح بكلمة واحدة، رأها كثيرون أنها ستعبر عن تقدير عادل إمام لقيمة ياسين الفنية.86332854

ولم تكن واقعة سعيد صالح ومحمود ياسين هي الوحيدة أو الأخيرة فقد سبقها العديد من الوقائع، حيث ما أن فُتح موضوع سعيد صالح، حتي صرّحت الفنانة المغربية رشيدة زوجة الفنان الراحل عمر الحريري، أن عادل إنسان يعيش لنفسه فقط، وأنه لم يكلّف نفسه ولو مكالمة لتعزيتها في زوجها الذي كان أحد أسباب شهرته ونجوميته، حيث شاركا سويًا في العديد من الأعمال الفنية الناجحة.

من جانبه نفي الفنان عادل إمام، التخلي عن رفيق دربه سعيد صالح، مؤكدًا أنه صديقه الأقرب إلي قلبه، وأنه لم ولن يتركه مهما حدث.86332854