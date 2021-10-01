شاهد .. لن تصدق..طليق نيللي كريم يعلق على زواجها للمرة الثالثة.. ويفاجئ الجميع برد فعله

انت الان تتابع خبر لن تصدق..طليق نيللي كريم يعلق على زواجها للمرة الثالثة.. ويفاجئ الجميع برد فعله والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثارت الفنانة نيللي كريم ، حالة من الجدل على نطاق واسع بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب تصريحاتها عن علاقتها بزوجها السابق هاني أبو النجا، بعدما أن وصفت فترة زواجها منه بـ 11 سنة نكد، ثم تراجعت عن تلك التصريحات في برنامج أخر.



حيث قام هاني أبو النجا، طليق نيللي كريم، بالتعليق على طبيعة علاقته بزوجته السابقة، موضحا أن علاقته بطليقته جيدة للغاية ولا يوجد أي مشكلات على الاطلاق.35652411

وتابع قائلا : “فيما يخص تراجعها عن تصريحها السابق الذي قالت فيه إنها عاشت 11 سنة نكد، فهذا أمر جيد وكل الناس يتعرضون لضغوط، ونحن تجاوزنا هذه المرحلة من فترة طويلة”.

طليق نيللي كريم يعلق على زواجها للمرة الثالثة

وأضاف قائلا : “باركت لها الفترة الماضية على زواجها من هشام عاشور، وأتمنى لها السعادة في حياتها التي تختارها”.

تراجع نيللي كريم عن تصريحاتها

قامت الفنانة نيللي كريم ، بإثارة حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب تراجعها عن التصريحات التي سبق وأن أدلت بها في أحد لقاءاتها التليفزيونية، وذلك خلال استضافتها في برنامج «يوم ليك» مع الإعلامية سمر يسري على قناة «الحياة».

وأكدت أنها قالت ذلك الوصف في أحد البرامج رغما عن إرادتها، وتابعت: «غصب عني» بسبب إلحاح المذيعة في سؤالها، حيث كانت تضغط على باستمرار لكي تتحدث بشكل سلبي عن علاقتي بطليقي.

وأشارت، نيللي، إلى أن ما جعلها تشعر أنها مجبرة على قول أي شيء، فقالت جملة «11 سنة نكد» لكي تتخلص من الشعور بالضغط، مشيرة إلى أن رد الفعل على التصريح كان مبالغا به، خلال استضافتها في برنامج «يوم ليك» مع الإعلامية سمر يسري على قناة «الحياة».

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