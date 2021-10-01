شاهد .. هكذا بدت نسرين طافش بإطلالة جريئة بـ" الجاكوزي ".. وتعلق!

انت الان تتابع خبر هكذا بدت نسرين طافش بإطلالة جريئة بـ" الجاكوزي ".. وتعلق! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها ومتابعها في مواقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، بإطلالة.

وظهرت الفنانة طافش وهي تجلس في مسبح “الجاكوزي” وترتدي ملابس داخلية، وكذلك كاشفة عن أجزاء من ظهرها.

كما وعلقت الفنانة سرين على الصورة قائلة :”الاسترخاء في جاكوزي الفقاعات مع منظر مذهل .. كان من أفضل التجارب؟”.وفي وقت سابق، شاركت طافش جمهورها ومتابعها في مواقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، بصور جديدة.

وفاجأت طافش جمهورها بقوامها المتناسق ورشاقتها وهو ما نال اعجاب الكثير من متابعيها.

وظهرت ​نسرين طافش بإطلالة رسمية ساحرة، وهي ترتدي شورة أزرق قصير، وقميص باللون الزهري.

واعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ.

كما وعلقت الفنانة السورية نسرين على الصورة قائلة :” لديك القدرة على شفاء حياتك واديك ما تحتاج إلى معرفته”.

وأضافت: “كثيرا ما تحذر من أننا عاجزون ، لكننا لسنا كذلك. لدينا دائما الأفكار التي تستخدم الوعي و المعرفة أداة”.الفنانة السورية طافش

وُلدت نسرين في مدينة حلب، شمالي سوريا لأب فلسطيني من مواليد صفد، فلسطين وأم جزائرية من وهران.وكذلك وهي تحمل إضافة إلى جواز سفرها السوري الجنسية الجزائرية نسبة لوالدتها.

انتقلت من مدينتها حلب إلى العاصمة دمشق في العام 1999، لتُكمل دراستها هناك.

وانضمت للمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرّجت منه في العام 2008، إلّا أنّ مشوارها الفني كان قد بدأ قبل تخرّجها بكثير.

وتحديدًا في العام 2002 من خلال دورها في مسلسل «هولاكو»، ثم مثّلت العديد من الأدوار الناجحة.

كما منها في مسلسلات: «ربيع قرطبة»، «التغريبة الفلسطينية»، وتوالت بعدها أعمال البطولة.

ومنها دورها في مسلسل صبايا عام 2009، وفي مسلسل جلسات نسائية في العام 2011.

وحصلت على الرتبة 79 في قائمة أجمل الوجوه النسائية في العالم لعام 2017.

ومنذ عام 2017 بدأت مسيرتها الغنائية بأغنيات منفردة «متغير علي» و «123 حبيبي» و«إلا معك» عام 201822840207