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شاهد .. دمار شامل ماهلاغا جابري بفستان ضيق مثير يبرز مؤخرتها .اتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 03:00 صباحاً | (ندى)

نشرت عارضة الأزياء الإيرانية ​ماهلاغا جابري​ مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها من أحدث جلسة تصوير، وقد إرتدت فستان أسود طويل وضيق وأبرزت مؤخرتها من خلال وقفتها، وأثارت الجدل بين المتابعين الذين عبروا عن تعجبهم من حركاتها هذه.

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وكانت شاركت ماهلاغا الجمهور مجموعة صور جريئة لها من إيطاليا بفستان فاضح، شفاف ولا يخبئ شيئاً من جسدها، وكأنها عارية تماماً كما أنه قصير على الساق ويكشف عنها كاملة ويظهر كتفها وصدرها، وصدمت المتابعين بإطلالتها هذه واعتبروا أنها تبالغ في التحرر.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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