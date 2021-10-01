شاهد .. تفاصيل صادمة. رفضت النوم مع عريسها وهربت من المنزل.. سر صراخ عروس شابة في ليلة الدخلة

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 03:30 صباحاً | (ندى)

هربت عروس من عريسها في ليلة الدخلة وغادرت "عش" الزوجية بعد أن استيقظت من النوم ووجدت نفسها في منزل غريب.

وتعود الواقعة عندما استيقظ العريس وتفاجأ بصراخ زوجته التي تربطهما قصة حب استمرت 5 سنوات، في أول يوم من زواجهما، وفق صحيفة "ديلي ستار".وتبين أن العروس نسيت أن الليلة السابقة كانت ليلة عقد قرانها على زوجها، وبعد توجهها لمنزل أسرتها تذكرت أنها تزوجت في الليلة السابقة، كما أن المنزل الذي هربت منه هو منزل الزوجية الخاص بها، والشخص الذي صرخت في وجهه كان زوجها.31985334 31985334