شاهد .. احذرها..لا تتناول الموز مع هذه الأطعمة.. يتحول إلى سم قاتل!

انت الان تتابع خبر احذرها..لا تتناول الموز مع هذه الأطعمة.. يتحول إلى سم قاتل! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

من الفواكه المفيدة التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن كالحديد والبوتاسيوم والكالسيوم، ولكن الدراسات الحديثة أثبتت أن الموز يتحول من فاكهة لذيذة ومفيدة إلى فاكهه مضرة في حالة تناوله مع بعض الأطعمة.



في هذا الصدد تقدم «بوابة أخبار اليوم» الأطعمة التي ينصح الأطباء بضرورة عدم تناولها مع الموز ومن ضمنها:91541228

البطاطا

البطاطا من الأطعمة اللذيذة والمفيدة الذي يفضلها الكثير من الناس، ولكن إذا تناولت البطاطا مع الموز، ستلاحظ بأنك أصيب بعثر الهضم، حيث أن الدراسات أثبتت بأنه عندما يتم تناول الموز مع البطاطا فإن الطعام يظل فترة كبيرة في المعدة مما يتسبب في حالات التسمم المزمن والانتفاخ.

البطيخ

عند تناول البطيخ مع الموز يتفاعلا سويا ويزيد تركيز أيونات البوتاسيوم في الدم مما يتسبب في ضعف عضلة القلب متسببا في الوفاة، بالإضافة إلى الإصابة بآلام المفاصل والفشل الكلوي.

الألبان وينصح بعدم تناول الموز مع جميع أنواع الألبان لأنها تسبب مشاكل كبيرة في الجهاز الهضمي كالإصابة بعسر الهضم، بالإضافة إلى تسببه في الإصابة بأمراض الطحال.

لذلك ينصح الخبراء بتناول ثمرة الموز ولكن دون اللجوء لتلك الأطعمة، فمن الممكن تناول تلك الأطعمة بعد تناول ثمرة الموز بساعتين تقريبا ، حتى لا تصاب بالأثار السلبية المذكورة.

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