شاهد .. دريد لحام: هذا ماتحدث به أخاف من المخابرات أكثر من الله.. ويثير الجدل.. "فيديو"

انت الان تتابع خبر دريد لحام: هذا ماتحدث به أخاف من المخابرات أكثر من الله.. ويثير الجدل.. "فيديو" والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

كشف النجم السوري دريد لحام، السبب الاساسي لعدم تقديمه أعمال باللهجة المصرية، مشيرة إلى أن اللهجة الخاصة بأي فنان هي جزء من هويته.

وتساءل الفنان السوري دريد لحام، في ندوة تكريمه فعاليات مهرجان إسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الدورة 37 بمصر، هل يتقبل أحد أن يتحدث الفنان عادل إمام باللهجة السورية؟ معربا عن تمنياته بالتعامل مع الزعيم، قائلا: “أمر يشرفني بدون شك”.55226340

وأكد الفنان السوري أنه يحب العمل مع الأطفال وقال في حال أحسنت تربية الأطفال كلما كان مستقبلهم أفضل. موضحا أن الأطفال هم نصف الحاضر وكل المستقبل وهذا سبب العناية بهم، وعدم معاملتهم كأشياء صغيرة.

وتسبب دريد لحام موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بتصريحات عن جهاز المخابرات وخوفه منه أكثر من الله. قائلا إن “أساس علاقة العبد بربه هي الحب، فلماذا نخلطها بالخوف ونقول للأطفال إن من يخطئ سوف يعاقب؟.. أنا أخشى المخابرات أكثر من الله!”.

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