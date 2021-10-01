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شاهد .. السعودية مودل آش تبرز صدرها وفخذيها بالأحمر المثير بدون ملابس داخلية والجمهور في،صدمة .. اتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 05:30 صباحاً | (ندى)

عبر صفحتها الرسمية على انستغرام، نشرت العارضة السعودية مودل آش صورة جريئة لها مرتدية فستانا ضيقا باللون الأحمر المثير، مفتوح من منطقة الصدر حتى كاد يخرج منه، وسدلت شعرها على كتفها، ووضعت مكياج ناعم زاد من سحر إطلالتها.

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وتفاديا للتعليقات المسيئة، منعت مودل آش خاصية التعليقات على صورها، رغم ذلك شارك الكثير من المتابعين والصفحات المهتمة بالمشاهير صورها، وسط انتقادات حادة لتعمد آش ابراز مفاتنها، بإطلالات مخالفة للتقاليد السعودية، وخاصة انها تنشر صورها وهي تبرز مؤخرتها ومفاتنها بطريقة جرونشرت مودل آش مؤخرا، عبر خاصية الستوري على انستغرام، عدة مقاطع فيديو قصيرة أثناء احتفالها بالعيد الوطني السعودي، وظهرت وهي تضع "كاسكيت" خضراء عليها شعار العلم السعودي. يئة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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