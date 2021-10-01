شاهد .. بعد نشرها أول صورة من الزفاف.. عريس ماريتا الحلاني يكبرها بـ 44 عاماً وهذه هويته! لن تصدق من يكون... اتفرج

انت الان تتابع خبر بعد نشرها أول صورة من الزفاف.. عريس ماريتا الحلاني يكبرها بـ 44 عاماً وهذه هويته! لن تصدق من يكون... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد أن نشرت الفنانة اللبنانية ​ماريتا الحلاني​ صورة لها بفستان الزفاف على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تساءل البعض ان كانت فعلاً تزوجت أو لا.

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في الحقيقة هذه الصورة من مسلسل "حكايتي" الذي يعرض على محطة الجديد وهو من بطولتها الى جانب الاعلامي محمد قيس.

وفي التفاصيل ان ماريتا تضطر أن تتزوج من الممثل ​أسعد رشدان​ ضمن أحداث المسلسل الذي يكبرها بأكثر من 40 سنة لانه غني ولكي تحسن وضع عائلتها المادي بعد ان اقنعها انه لن يستغلها وان الزواج سيكون ورقياً.

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