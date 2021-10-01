شاهد .. هكذا بدت..المغربية نورا فتحي بإطلالة جريئة جدًا .. وتعلق!

انت الان تتابع خبر هكذا بدت..المغربية نورا فتحي بإطلالة جريئة جدًا .. وتعلق! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة المغربية نورا فتحي، اليوم الخميس، متابعيها بصور جريئة جدًا على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

وظهرت الفنانة فتحي في الصورة وجسدها عاري بشكل ملفت للمتابعين.25670907

وعلقت على الصورة :(إنها لحظة أحضر فيها، وأطلب منهم قول “واو”).وفي وقت سابق، نشرت الفنانة فتحي صور جريئة جدًا على موقع “انستغرام”، ما أثار غضب الجمهور والمتابعين.نورا فتحي

ونورا فتحي من مواليد (6 فبراير 1992)، وهي راقصة وممثلة وعارضة ومغنية ومنتجة أغاني مغربية.

وولدت الفنانة فتحي في كندا لأب مغربي وأم مغربية ثم انتقلت للعيش في الهند حيث تعمل في السينما الهندية

وحازت على شهرة واسعة في سينما تيلوجو بأدائها لرقصات في أفلام هندية مثل المزاج (Temper)، باهولبالي (Baahubali).

كما وكيك 2 (Kick 2) ، غارمي (Street dancer 3d) ، ساكي ساكي (Batla house ).

كما ادت بطولة العديد من الأعمال الناجحة ابرزها (Pachtaoge) و (Chhor denge) و (Naach meri rani)و (Maarjavaan).

وقد قدمت اغاني بصوتها ابرزها Pepeta و Dilbar arabic كما شاركت كعضو لجنة تحكيم في برنامج احسن الراقصين في الهند.

وتعتبر نورة فتحي أول عربية تجتاز حاجز المليار مشاهدة عن كليب ديلبر.25670907