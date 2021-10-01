شاهد .. لن تصدق طفلة "طيور الجنة" تلفت الأنظار بجمالها … أصبحت شابة (صور)

انت الان تتابع خبر لن تصدق طفلة "طيور الجنة" تلفت الأنظار بجمالها … أصبحت شابة (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

لفتت الفنانة الشابة لين الصعيدي طفلة قناة “طيور الجنة” أنظار المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث صور نشرتها بعد ظهورها شابة في عمر المراهقة.

ونشرت لين عدة صور وفيديوهات لها ظهرت من خلالها مرتدية فستانا وتضع مكياجا، الامر الذي جعلها تبدو أكبر عمرا.13079667

وكانت العديد من التعليقات أن كل من يغني في قناة “طيور الجنة” أصبحوا شبابا في وقت قصير، فيما انتقد آخرون إطلالاتها وقالوا إنها لا تزال صغيرة على هذا الشكل.وأغلقت لين الصعيدي خاصية التعليقات على آخر صورة نشرتها حتى تمنع أي تعليقات قد تزعجها.كما وعرف متابعين لين الصعيدي من خلال ظهروها وهي صغيرة في قناة “طيور الجنة”، وكانت تغني بمشاركة والدها المنشد الأردني عمر الصعيدي13079667