شاهد .. الكويتية حليمة بولند تظهر بدون ملابس وجمهورها في صدمة..

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 06:30 صباحاً | (ندى)

فجرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند موجة جدل واسعة بنشرها صورة جديدة لها، وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.

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وظهرت الإعلامية الشهيرة بولند في الصورة وهي ترتدي فستاناً ضيقاً يكشف صدرها المنتفخ بطريقة وصفها الجمهور بالفـ ـاضحة.وجاءت بعض الردود على الصورة: ” أن اختيار حليمة بولند زاوية معينة في التصوير لالتقاط الصور، بحيث تكون الكاميرا قريبة من صدرها، هدفها من ذلك هو استعراض صدرها المنتفخ” وذلك على حد تعبيرهم. وظهرت بولند في مقطع فيديو آخر، بمظهر مختلف تماماً، وهي تسير مرتديةً فستاناً قصيراً جداً باللون الأحمر وعلقت على الصورة قائلة: “الأحمر ما بغرز”. يشار إلى أن اسم حليمة ورد من بين الأسماء المتهمين بقضية غسيل الأموال بالكويت، والتي تورّط فيها عدد من المشاهير في الكويت.

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