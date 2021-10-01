شاهد .. لن تصدق..نيللي كريم وكمامتها من "الالماس"!

الرياض - روايدا بن عباس - نيللي كريم

2021/10/01 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت النجمه المصريه نيللي كريم صورةً لها بوضعية (السلفي) ظهرت تضع كمامةً بدت وكأنها مصنوعة من الألماس وعليها اسمها منقوش بالذهب.

لم تعلن من أهداها إياها، لكنها ذكرت عدّة حسابات لصفحات تصمم مجوهرات في مصر، ما يعني أنها طلبت تصميمها أو وصلتها كهدية من أحد المحلات لتروّج له.

هل فعلًا مصنوعة حقًا من الألماس؟

كان هذا سؤال الجمهور الذي قرأناه عدة مرات.

علمًا أنّ نيللي يومًا لم تستعرض مجوهراتها.

رغم أنها ثرية وتتقاضى أجرًا عاليًا، لكنها غالبًا ما تنشر صورها بشكل عفوي وطبيعي دون أن ترتدي أثمن الفساتين.على أي حال ولو كانت كمامتها من ألماس، فيحق لها شراءها من مالها الذي تعبت كثيرًا حتّى تجنيه ولم تسرقه من أحد.

نيللي ستعود إلى الجمهور الذي عشقها بالموسم الرمضاني الفائت عبر فيلم سيحمل اسم مسلسلها (بـ100 وش) الكوميدي، ويقاسمها بطولته الممثل المصري على أي حال ولو كانت كمامتها من ألماس، فيحق لها شراءها من مالها الذي تعبت كثيرًا حتّى تجنيه ولم تسرقه من أحد.

نيللي ستعود إلى الجمهور الذي عشقها بالموسم الرمضاني الفائت عبر فيلم سيحمل اسم مسلسلها (بـ100 وش) الكوميدي، ويقاسمها بطولته الممثل المصري

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