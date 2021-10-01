شاهد .. لأول مره..صهر هيفاء وهبي وحفيدتها"صوره"

انت الان تتابع خبر لأول مره..صهر هيفاء وهبي وحفيدتها"صوره" والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

دخلت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانيةعالم السوشيل ميديا، منذ عامين. وبدأت تنشر صورًا وتعرف الناس على أخبارها أكثر وعلى عائلتها، وتنشر بين الحين والآخر صورًا جديدة لإبنتيْها.



زوجها لا يطل كثيرًا، وربما لم تشارك جمهورها بولا صورة له، لكن البعض سرب صوة له، وظهر مع ابنته الصغير، ويبدو أنه يتمتع بكاريزما وبجمال عالييْن كما زينب ويليقان ببعضهما كثيرًا.75851750



لا تترك لحظة إلا وتستغل شهرة والدتها رغم أنها لم تعترف بها طيلة تلك السنوات، ولم تسأل عن حال أمها التي كانت تبكي أمام الكل حين تُسأل عن إبنتها التي سلبوها من بين يديها.



زوجها لا يطل كثيرًا، وربما لم تشارك جمهورها بولا صورة له، لكن البعض سرب صوة له، وظهر مع ابنته الصغير، ويبدو أنه يتمتع بكاريزما وبجمال عالييْن كما زينب ويليقان ببعضهما كثيرًا.



لا تترك لحظة إلا وتستغل شهرة والدتها رغم أنها لم تعترف بها طيلة تلك السنوات، ولم تسأل عن حال أمها التي كانت تبكي أمام الكل حين تُسأل عن إبنتها التي سلبوها من بين يديها.



البعض يلوم هيفا لأنها لا تتحدث مع ابنتها ولم تتعرف على حفيدتيْها، لكن معها حق وما عانته آنذاك لا يمكن لأحد تحمّله وقررت نكران وجود ابنتها حتى تكمل حياتها وإلا لما كانت وصلت إلى النجومية وكانت من بين نجمات الصف الأول في لبنان في فترة معينة، لكنها تراجعت أمام تقدم

المنافستان الدائمتان على الرقم الأول.

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