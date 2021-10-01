شاهد .. لأول مره..مايان السيد تعلن تعرضها للتحرش!

انت الان تتابع خبر لأول مره..مايان السيد تعلن تعرضها للتحرش! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - مايان السيد

2021/10/01 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

50064020�علنت الفنانة المصرية الشابة مايان السيد، عن تعرضها للتحرش حينما كانت في فترة المراهقة، وبالتحديد حينما كانت في الصف الثالث الثانوي.

قالت مايان خلال حلولها ضيفةً على برنامج (الستات مايعرفوش يكدبوا): (أول مرة تحرش بي أحد لم أكن أفهم كلمة تحرش، ولا أعرف هل هذا الشخص يتحرش بي أم معجب بي أو ما سبب تصرفاته).

وأضافت: (كنت وقتها في الثانوية العامة في الصف الثالث، وأحد أصحابي المقربين جدا قال لي تعالي أفرجك على بيتي وشجرة الكريسماس، وسألته هل أهلك موجودون في البيت فقال لا، فقلت لا ما ينفعش، لكنه أصر وفعلا كان بيننا ثقة).

وتابعت: (حاول يتحرش بي ولم يتمكن من ذلك الحمد لله. وجاءتني قوة من عند ربنا فدفعته بعيدا عني، وطبعا لم أتكلم معه مرة ثاني، لكني لم أواجهه إلى اليوم).

وروت مايان السيد واقعة تعرضها للتحرش للمرة الثانية، من ممثل شاب مثلت معه في بدايتها: “قال لي تعالي ننزل نذاكر الأدوار بتاعتنا، ونزلت معه وحاول يتحرش بي، وأيضا في تلك المرة لم أواجهه، وأكملت التمثيل معه، وأحيانا أسأل نفسي لماذا لم أفعل أي شيء وقتها، ولم أتكلم مع أحد من الإنتاج أو الإخراج”.وهنا نذكر بعض النصائح للفتيات ليتعلمن كيف يواجهن التحرش:

الدفاع عن النفس:

هناك الكثير من تقنيات الدفاع عن النفس التي يجب أن تتعلمها المرأة للحماية من مراحل التحرش المتقدمة التي قد تصل للاغتصاب، حيث تقوم بعض الأندية الرياضية بتعليم السيدات والفتيات حركات قتالية خاصة تتميز بالسرعة والفاعلية والاعتماد على التقنية أكثر من الاعتماد على القوة البدنية، وذلك بهدف الدفاع عن النفس وردع المعتدي، حيث تكون هذه الحركات كفيلة بإنقاذ حياتهن.

كما يجب أن تحمل كل سيدة معها بعض الأدوات الخاصة للدفاع عن النفس، مثل بخاخ العيون والعصا الكهربائية وغيرها من وسائل الدفاع عن النفس، التي لا تعتبر أسلحة بقدر ما تعتبر أدوات لكف الأذى.

اللجوء إلى القانون:

كي لا نكون منفصلين عن الواقع، يجب أن نعترف أن بعض الدول العربية لا يمكن اللجوء للقانون فيها، لأن القائمين على تنفيذ القانون قد يتحولون لمتحرشين بدورهم إذا أتتهم سيدة جميلة تشتكي من التحرش!.

لكن على وجه العموم؛ يجب أن تعرف كل سيدة وفتاة موقفها القانوني في بلادها، وفي مكان العمل، وكيفية تعامل الضابطة العدلية والسلك القضائي مع المتحرشين.

الابتعاد عن الأماكن المناسبة للتحرش:

لا بد أيضاً أن تتجنب الفتيات والنساء الدخول في الشوارع المظلمة أو المشهورة بالتحرش، كما لا بد من تجنب الاختلاء بأشخاص مجهولين أو مثيرين للشك في بيئة العمل أو غيرها.

الإخبار والتصريح:وأضافت: (كنت وقتها في الثانوية العامة في الصف الثالث، وأحد أصحابي المقربين جدا قال لي تعالي أفرجك على بيتي وشجرة الكريسماس، وسألته هل أهلك موجودون في البيت فقال لا، فقلت لا ما ينفعش، لكنه أصر وفعلا كان بيننا ثقة).

وتابعت: (حاول يتحرش بي ولم يتمكن من ذلك الحمد لله. وجاءتني قوة من عند ربنا فدفعته بعيدا عني، وطبعا لم أتكلم معه مرة ثاني، لكني لم أواجهه إلى اليوم).

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وروت مايان السيد واقعة تعرضها للتحرش للمرة الثانية، من ممثل شاب مثلت معه في بدايتها: “قال لي تعالي ننزل نذاكر الأدوار بتاعتنا، ونزلت معه وحاول يتحرش بي، وأيضا في تلك المرة لم أواجهه، وأكملت التمثيل معه، وأحيانا أسأل نفسي لماذا لم أفعل أي شيء وقتها، ولم أتكلم مع أحد من الإنتاج أو الإخراج”.الدفاع عن النفس:

وهنا نذكر بعض النصائح للفتيات ليتعلمن كيف يواجهن التحرش:

هناك الكثير من تقنيات الدفاع عن النفس التي يجب أن تتعلمها المرأة للحماية من مراحل التحرش المتقدمة التي قد تصل للاغتصاب، حيث تقوم بعض الأندية الرياضية بتعليم السيدات والفتيات حركات قتالية خاصة تتميز بالسرعة والفاعلية والاعتماد على التقنية أكثر من الاعتماد على القوة البدنية، وذلك بهدف الدفاع عن النفس وردع المعتدي، حيث تكون هذه الحركات كفيلة بإنقاذ حياتهن.

كما يجب أن تحمل كل سيدة معها بعض الأدوات الخاصة للدفاع عن النفس، مثل بخاخ العيون والعصا الكهربائية وغيرها من وسائل الدفاع عن النفس، التي لا تعتبر أسلحة بقدر ما تعتبر أدوات لكف الأذى.

اللجوء إلى القانون:

كي لا نكون منفصلين عن الواقع، يجب أن نعترف أن بعض الدول العربية لا يمكن اللجوء للقانون فيها، لأن القائمين على تنفيذ القانون قد يتحولون لمتحرشين بدورهم إذا أتتهم سيدة جميلة تشتكي من التحرش!.

لكن على وجه العموم؛ يجب أن تعرف كل سيدة وفتاة موقفها القانوني في بلادها، وفي مكان العمل، وكيفية تعامل الضابطة العدلية والسلك القضائي مع المتحرشين.

الابتعاد عن الأماكن المناسبة للتحرش:

لا بد أيضاً أن تتجنب الفتيات والنساء الدخول في الشوارع المظلمة أو المشهورة بالتحرش، كما لا بد من تجنب الاختلاء بأشخاص مجهولين أو مثيرين للشك في بيئة العمل أو غيرها.يجب أن تمتلك الضحية الجرأة على فضح المتحرش، وأن تتمسك بحقها في الدفاع عن نفسها، وأن تواجه بشجاعة كل من ينظر إلى الضحية على أنها الجلاد.

المشاركة في الحملات الأهلية للقضاء على التحرش:

تنظم المجتمعات النسوية والمنظمات الإنسانية حملات توعية تهدف إلى محاربة التحرش الجنسي، والمشاركة في مثل هذه الحملات والنشاطات يعتبر خطوة في سبيل حماية المشاركين أنفسهم من التحرش.

كما يمكن المشاركة في الحملات التي تطالب بإعداد قوانين رادعة وعقوبات فعلية للمتحرش.50064020