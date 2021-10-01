شاهد .. هكذا بدت..دينا الشربيني مع عمرو دياب بالكاش مايوه – صورة

انت الان تتابع خبر هكذا بدت..دينا الشربيني مع عمرو دياب بالكاش مايوه – صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

سافرت النجمة المصرية دنياالشربيني مع حبيبها النجم المصري عمردياب إلى الساحل الشمالي لتضم بعض الوقت بعدما التزمت بالحجر المنزلي في ظل انتشار فيروس كورونا



التقطت دينا عددًا من الصور مع حبيبها ونشرتها على صفحاتها، وارتدت المايوه وفوقه الكاش مايوه الشفاف، وبدا الحب ثالثهما رفم أنهما لم يعلنا زواجهما حتى الآن.51152992

دينا كانت مرة بفترة صعبة بعدما أصيبت الفنانة المصرية الراحلة رجاءالجداوي بكورونا وكانت تواجدت مع دينا في حفل مسلسل (لعبة النسيان) لكنها أحرت الفحوصات الطبية اللازمة مع عمرو وجاءت نتيجتهما سلبية أي أنهما بخير، بينما قضى الفيروس على رجاء وقتلها.

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