شاهد .. لن تصدق..تيم حسن هل سيتلقى تهديدات بالقتل مثل هاني سلامة؟

الرياض - روايدا بن عباس - تيم حسن

2021/10/01 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

الموسم الخامس من مسلسل الهيبه سيعرض قريبًا على منصة (اتفرج) من بطولة تيم حسن وعدد من نحوم لبنان وسوريا.

منى_واصف

هذا الموسم سيكون مختلفًا عن المواسم السابقة من حيث الحبكة الدرامية، ومن البرومو يظهر ان تيم او (جبل) سيحارب الجماعات الارهابية التكفيرية أو داعش

التي دخلت إلى الأراضي اللبنانية للفوضى واقامة الامارة الاسلامية الداعشية.

ونسأل هل سيتلقى تهديدات بالقتل من الجماعات الأصولية التي لا تقبل أن يحاربها أي أحدٍ او يحاسبها على تعاليمها الخاطئة في الاسلام وهي التي تشجع على اغتصاب الشابات وقطع رأس كل من لا ينتمي إليها.ونسأل هل سيتلقى تهديدات بالقتل من الجماعات الأصولية التي لا تقبل أن يحاربها أي أحدٍ او يحاسبها على تعاليمها الخاطئة في الاسلام وهي التي تشجع على اغتصاب الشابات وقطع رأس كل من لا ينتمي إليها.



الممثل المصري هاني سلامه قدم مسلسل (الداعية) في العام ٢٠١٣ والذي ناقش عن هذه الجماعات التكفيرية وقال في مقابلته مع الممثلة المصرية القدير اسعاد يونس أنه لا يزال يتلقى تهديدات حتى الآن وبعد ٨ سنوات من العرض الأول لمسلسله.54048130 54048130