انت الان تتابع خبر شاهد .. قبل رحيلها "رجاء الجداوي وحفيدتها" صوره والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت ابنة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي

أميرة مختار صورةً جمعت والدتها القديرة بابنتها من داخل الحديقة.

ظهرتا وكأنهما صديقتان ولا فارق بالسن بينهما، لأن رجاء لطالما تمتعت بروح طفولية نقيّة فقط جسدها ما كبر وهذا طبيعي، أما روحها فبقيت شابةً لم تشيخ يومًا.

علاقة رجاء بحفيدتها رائعة ولطالما اعتنت بها، لذا تشعر الفتاة الصغيرة بحزن كبير على جدتها وأكثر من مرة نعتها وقالت إنها تشتاق لها كثيرًا.

الفنانة القديرة قبل رحيلها أمّنت حياة كريمة لابنتها أميرة وأسرتها، لذا كانت تعمل كثيرًا كما حكت الابنة أكثر من مرة لأجل تقاضي المال الوافر.

الفنانة القديرة قبل رحيلها أمّنت حياة كريمة لابنتها أميرة وأسرتها، لذا كانت تعمل كثيرًا كما حكت الابنة أكثر من مرة لأجل تقاضي المال الوافر.

تدير أميرة مختار حساب والدتها الرسمي، ولا يزال الآلاف من عشاقها يتفاعلون وكأنها لم تمت، وهذه سابقة لم تحدث مع أي مشهور عربي رحل عن عالمنا.42077842

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