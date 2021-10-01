شاهد .. ضهور صادم لمايا دياب فأجأت الجمهور بشكلها.. اتفرج كيف بدت!

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 11:30 صباحاً | (ندى)

تداول رواد مواقع السوشل ميديا صورة للنجمة اللبنانية مايا دياب في أحدث ظهور لها. حيث ظهرت بوجنتين بارزتين وفك عريض، وشفاه منتفخة بصورة مبالغ بها، كما وبدت جبهتها مشدودة وحاجبيها مرفوعان قليلاً.

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انهالت التعليقات اللاذعة و الانتقادات على مايا بسبب التغير الكبير في شكلها. فعلقت إحداهن “تخرع وش مسويه بوجها ذي بعد”. وأضافت أخرى : ” لاحوول ولا قوه الا بالله كلنا نعرف ان عمليات التجميل هي لاضفاء بعض الجمال للمراه وتحسين مظهر وجهها او جسمها او ازاله عيوب تعاني منها ولكن ان يتحول التجميل الى تشويه واضح و شنيع فهذا هو الشيء الذي لااستطيع فهمه او تفسيره”.

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