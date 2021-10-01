شاهد .. هكذا بدت..غادة عبد الرازق وعليها أن تسمع نصيحتنا! – صورة

انت الان تتابع خبر هكذا بدت..غادة عبد الرازق وعليها أن تسمع نصيحتنا! – صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانه المصريه غاده عبد الرازق صورةً أظهرتها بملامح صافية جدًا بعدما استخدمت (فلتر) لإحدى تطبيقات تعديل الصور.

بالغت باستخدام (الفلتر)، لتختفي كل الخطوط على خدودها وكأنها لعبة (باربي) جامدة لا تنبضُ.



غادة اعتدناها جميلة لكنها في الآونة الأخيرة بدأت تنشر العديد من الصور التي لا تليق بها وتظهر عيوبًا بشكلها الخارجي لا بل تضخّمها عوضًا عن إخفائها.65248529



لا نعرف لماذا لا تهتم بكيفية اختيار صورها أمام عشرات الآلاف من عشاقها ومنهم نحن، ولطالما أشدنا بموهبتها وأثنينا باستمرار على قدراتها التمثيلية المميزة.

هذه الصور إن تكرّرت ستترك انطباعًا غير جيد عن المتابعين فتخترق لا وعيهم.

سيقولون مع الوقت إنها غير جميلة وتستعين بالـ (فوتوشوب) دائمًا ولا تعرف كيف تعرض جمالها.



مع أنّها من أجمل النجمات العربيات شكلًا.

لذا ننصحها بالاستعانة بأحد(ى) من المتخصصين – المحترفين، ليدير حساباتها وينصحها ما تنشر من صور.

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