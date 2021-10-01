شاهد .. لن تصدق..حبيبة وليد عاصي الحلاني تشبه ابنة نوال الزغبي! – صورة

انت الان تتابع خبر لن تصدق..حبيبة وليد عاصي الحلاني تشبه ابنة نوال الزغبي! – صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

قدّم الفنان اللبناني الوليد_الحلاني ابن عاصي_الحلاني عددًا من الأغاني المتتالية والبعض منها حققت 'هيتات' قوية، وهذا الشاب مثابر ولا يعتمد على اسم والده الذي دعمه منذ بداياته الفنية ولا يزال حتى الآن.



هل هذه حبيبتك؟

هذه الجملة كُتبت بكثرة على صورة نشرها مع شابة تملك كل مقومات الجمال

، وعلّق الوليد: (بكير على الحب) ووضع قلبًا.67316459



الشابة تشبه تيا ديب ابنة نوال_الزغبي كثيرًا وهذا ما لم ينتبه أحد إليه، واعتقدناها هي في البداية، لكن لا

علاقات صداقة لها مع اولاد النجوم، غير اننا لم نرَ ابناء النجوم بصور سويًا او بسهرات وان تقابلوا فيكون السلام عاديًا جدًا.



ما علمناه بأن الشابة ليست حبيبة الوليد، لكنها موديل كليب أغنيته الجديدة (بكير على الحب) الذي سيطرحه الخميس عند الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت لبنان.



ذكي الوليد بكيفية الترويج لعمله الجديد الذي يليق بعمره، بما ان الجيل الشبابي كل همّه الوقوع بالحب بغض النظر عن الاوضاع الصعبة في لبنان

تحديدًا وفي المجتمعات العربية بشكلٍ عامٍ.

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