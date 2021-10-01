شاهد .. صدق او لاتصدق..ماريتا الحلاني تلعب بمتابعيها وتطل بفستان الزفاف – صورة

انت الان تتابع خبر صدق او لاتصدق..ماريتا الحلاني تلعب بمتابعيها وتطل بفستان الزفاف – صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)

ارتدت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني الفستان الأبيض لأول مرة، وكتبت: (العرس بعد شوي وكلكن معزومين)لم تذكر ان الصورة من مسلسلها الجديد (حكايتي)الجديد الذي يعرض على قناة الجديد



وتركت الأغلبية تتساءل ما اذا كانت فعلًا تزوجت أم لا، خصوصًا أن مسلسلها يعرض على قناة لبنانية محلية اي ان الاغلبية لا تعرف بعملها.58024269

وبعد ساعات عادت ونشرت فيديو من حفل الزفاف وكتبت: (استراحة بنص العرس سيرينا من مسلسل حكايتي).

في المسلسل تتزوج ماريتا او سيرينا من الممثل اللبناني اسعد رشدان الذي يكبرها بأكثر من ٤٠ عامًا وتجبرها الحياة على الرضوخ لهذا الزواج.



مسلسل حكايتي من كتابة ​فيفيان أنطونيوس​ وإخراج جورج روكز يعكس واقع البلد في لبنان حيث تدور أحداثه في حي شعبي لمجموعة اشخاص من الطبقة الفقيرة، تعاني من المشاكل الاقتصادية ولديها خوف وهواجس مما سينتظرها.



ويضم المسلسل مجموعة من الممثلين اللبنانيين وهم الى بطلي العمل ماريتا الحلاني ومحمد قيس: جيهان خمّاس، فيفيان أنطونيوس، نغم أبو شديد، ​أسعد رشدان​، وجيه صقر، أنور نور، جو صادر، ميراي بانوسيان، حسن حمدان، هشام أبو سليمان، رينيه غوش، نتالي حموي، سليم حلال، جين قنصل وسواهم.​

58024269