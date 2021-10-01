شاهد .. لماذا زوجة الفنان ..بسام كوسا لا معلومات عنها – صورة

انت الان تتابع خبر لماذا زوجة الفنان ..بسام كوسا لا معلومات عنها – صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 12:30 مساءً | (هبه الوهالي)

لا يتواجد الممثل السوري القدير بسام كوسا، على مواقع التواصل الإجتماعي، تمامًا كما الممثل القدير دريد لحام.

بسام لا يحب مشاركة أخباره الشخصية والعائلية على السوشيال ميديا، ويعشق التكتم عنها، فمثلًا سنة زواجه غير موجودة، حتى اسم زوجته والسنوات التي جمعتهما سويًا تحت سقف واحد.

لا صور كثيرة لزوجته على الإنترنت وربما لا يحب مشاركة حياته الشخصية والعائلية على السوشيال ميديا، ولا يفضّل هذا العام الذي بات مكانًا زهيدًا بانعدام الأخلاق!



بسام كان تحدّث عن موقفه تجاه نقابة الفنانين في سوريا وقال إنها لم تعد تعنيه وقسم كبير من الفنانين، وأضاف: “تعني من يديرها، وحوّلها لمزرعة”، وقصد النقيب الحالي زهير رمضان.67658717



وقال إنه عندما تقدّم لانتخابات النقابة كان على علم بأنه لن ينجح، لأنه يعرف التركيبة الموجودة في النقابة، وتابع: “مبكلينها الجماعة منشان ما حدا يجي” أي أنه اتهم زهير بالتزوير.

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