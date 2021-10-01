شاهد .. طفل.."جميل وهنا"لن تصدق كيف كبر وانجب واصبح لديه ولد!

انت الان تتابع خبر طفل.."جميل وهنا"لن تصدق كيف كبر وانجب واصبح لديه ولد! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

غاب الممثل أحمد اللبابيدي عن الأنظار بعدما أشتُهر طفلًا يلعب عدّة أدوار أهمها ابن (جميل) و(هناء) اللذيْن لعب دوريْهما الممثلان السوريان القدير .



أيمن_زيدان

والمعتزلة نورمان أسعد، بمسلسل (ألو جميل ألو هناء).

لم يعد يمثل عندما كبر كالعديد من الأطفال الذين مثّلوا بعمر الطفولة وعندما كبروا ابتعدوا عن المجال الفنيّ.

رواد السوشيال ميديا نشروا صورةً له بعدما كبر الآن وأصبح طبيبًا، أي اختار مهنةً بعيدة عن التمثيل.80177203



أحمد يقيم الآن في ألمانيا ويعمل فيها، ولم نعلم بعد إن سافر أثناء الأزمة السورية كالكثير من السوريين أو قبلها.

تزوج وأنجب أيضًا طفلًا سماه (موسى).

يبلغ أحمد اللبابيدي الآن 29 عامًا.

بدأ مشواره من خلال مسلسل (أنت عمري) من بطولة القدير ايمن زيدان2000

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