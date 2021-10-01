شاهد .. لأول مره..أحمد حلمي ببنطاله الغريب مع عمرو دياب؟ – صورة

انت الان تتابع خبر لأول مره..أحمد حلمي ببنطاله الغريب مع عمرو دياب؟ – صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

علاقة صداقة تجمع الممثل المصري احمدحلمي ونشر أحمد صورة جمعتهما سويًا على متن طائرة خاصة، وقال: “حبيب الملايين وأنا أولهم”



لكن، بطل فيلم (مطب صناعي) تعرض لانتقادات كثيرة بسبب بنطاله وما ظهر تحته، وسخر منه البعض وقال انه لم ينتبه للخطأ في الصورة قبل نشرها.35376259



أحمد لم يصمت هذه المرّة، ورد على كل الساخرين، وقال: “للناس اللي شاغلها الكلسون وبيسألوا ده كلسون ولا إيه أحب أطمنهم وأقولهم ده شراب وطلع لفوق من ضغط الجو”



نحترم أحمد كثيرًا لأنه صادق وان أخطأ يعتذر ولا يبحث عن عذرٍ كاذبٍ ولا يتفنن بالنفاق كما أغلبية النجوم في الوطن العربي، ولا يتعمشق.



أحمد متصالح مع نفسه جدًا، ومرة لم نسمع خلافًا علنيًا بينه وبين أي من زملائه، يعيش في عالمه الخاص، أي في عالمه المسالم والمحب حيث يعتمد على المنافسة الشريفة لا المنافسة المؤذية.

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