شاهد .. اتفرج... فنان مصرى شهير يقبل قدم راقصة عارية على الهواء .لن تصدق من يكون!!

انت الان تتابع خبر اتفرج... فنان مصرى شهير يقبل قدم راقصة عارية على الهواء .لن تصدق من يكون!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف المطرب المصري، سعد الصغير، سبب تقبيله قدم الراقصة شمس، مؤكدا أن “فيديو تقبيله القدم كان حقيقيا وليس مفبركا كما قال سابقا”.

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ونشر الإعلامي العراقي، نزار الفارس، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، ظهر فيها جزء من لقائه مع المطرب الشعبي سعد الصغير، الذي وجه له نزار، تساؤلًا حول سبب قيامه بتقبيل قدم الراقصة شمس، قبل سنوات، وكانت أمه أولى بذلك.ولفت سعد الصغير، إلى أنه لم يكن بوعيه عندما فعل ذلك، ويبدو أن المشروب الذي طلبته له كان به شيء يغيب الوعي لأنه عندما قبل قدمها كان ذلك في مطعم عام ووسط الناس، وأي إنسان عاقل لا يمكن أن يفعل ذلك”.

وأضاف، أن “زواجه العرفي من الراقصة شمس كان حراما، وأنها قامت بعمل سحر له وتسببت في أن يكره رؤية زوجته أو حتى أمه الراحلة ولكنه استطاع أن يعود لطبيعته، ويكمل حياته الزوجية”.

ونفى المطرب الشعبي المصري، صحة ما تردد حول أن مسجد “التوبة”، الذي قام ببنائه يرفض أهالي منطقته الصلاة به لأنه من أموال حرام، وقال إنه يعتبره بابا إلى الله ويمكن أن يكون سببا في تطهير أمواله ورضا الله عنه.

وقام سعد الصغير بترديد الأذان لأول مرة بصحبة فرقته الموسيقية، موضحا أنه “يرفض ترديد الأذان بمسجده ما دام يعمل بالفن ولكنه سيصبح مؤذنا به بعد اعتزاله الفن نهائيا”.

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