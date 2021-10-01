شاهد .. مودل روز..هكذا تظهر بإطلالة جريئة من غرفة النوم.. والجمهور يعلق!

الرياض - روايدا بن عباس - مودل روز

2021/10/01 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أطلت عارضة الأزياء السعودية مودل روز، على جمهور بصورة جديدة من غرفة النوم.

ونشرت عارضة الأزياء صور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” وهي داخل غرفة النوم وتستلقي على السرير.87726257

وظهر روز وهي ترتدي بنطال جينز أزرق اللون، وبلوزة قصيرة بيضاء تكشف جزء واسع من منطقة البطن، والأكتاف.

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