اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد .. مودل روز..هكذا تظهر بإطلالة جريئة من غرفة النوم.. والجمهور يعلق!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

انت الان تتابع خبر مودل روز..هكذا تظهر بإطلالة جريئة من غرفة النوم.. والجمهور يعلق! والان مع التفاصيل

bf0ce32b7d.jpg مودل روز الرياض - روايدا بن عباس - مودل روز

2021/10/01 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أطلت عارضة الأزياء السعودية مودل روز، على جمهور بصورة جديدة من غرفة النوم.

ونشرت عارضة الأزياء صور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” وهي داخل غرفة النوم وتستلقي على السرير.87726257

وظهر روز وهي ترتدي بنطال جينز أزرق اللون، وبلوزة قصيرة بيضاء تكشف جزء واسع من منطقة البطن، والأكتاف.

e0fe097f09.jpg87726257

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا