شاهد .. هكذا بدت ..ساعة ياسمين صبري تثير الجدل وسعرها خيالي (صورة)!

انت الان تتابع خبر هكذا بدت ..ساعة ياسمين صبري تثير الجدل وسعرها خيالي (صورة)! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة المصرية الشهيرة ياسمين صبري صورة لها على على حسابها الرسمي في موقع إنستغرام .

وظهرت ياسمين صبري في إطلالتها بغاية الأناقة إذ اعتمدت اللون الأسود، واختارت فستاناً جاء بكمّين طويلين واسعين مزمومين عند الرسغين .37224078

كما وأثار سعر وماركة الساعة التي إرتدتها صبري في إطلالتها زهول المتابعين

وروجت صبري للساعة التي وضعتها ياسمين في معصمها عبر تعليق مرفق على الصورة وهي من الماركة الشهيرة “كارتييه” ويبلغ سعرها 44 ألفاً و200 دولار أميركي وتزينت بوجه نمر .

كما واختيرت ياسميـن صبري ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وتعد هي الفنانة المصرية الوحيدة في هذه القائمة .

تزوجت قبل دخولها عالم التمثيل عام 2012. صرحت عن زواجها منه لأول مرة عام 2015. ثم في 2017 صرحت في برنامج تلفزيوني أن زوجها اسمه محمد وانفصلا عام 2017 بعد خمس سنوات من الزواج.

في أبريل 2020 تزوجت من رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة في حضور أُسري فقط. وسيطرت حالة من الهدوء والعائلة علي كتب الكتاب. وغاب نجوم الفن والمجتمع، بسبب ظروف الإجراءات الصحية المتبعة لفيروس كورونا.

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