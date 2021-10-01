شاهد .. حماقي.. يحيي السيسي وأول من يغني في متحف الحضارات " صور"

انت الان تتابع خبر حماقي.. يحيي السيسي وأول من يغني في متحف الحضارات " صور" والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أحيا الفنان المصري محمد حماقي أول حفل يقام بمتحف الحضارات بالفسطاط عقب إفتتاح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

واستقباله لموكب المومياوات من ملوك وملكات الحضارة المصرية القديمة بعدما نقلت في مسيرة عالمية من المتحف المصري.



افتتح حماقي الحفل بأغنية “نفسي ابقي جنبه” وسط هتافات وصيحات الإعجاب بعدها حرص حماقي على تحية الحضور من مختلف الجنسيات العربية والاجنبية ثم وجه كلمة للحضور أعرب فيها عن فخره بوجوده داخل مكان عظيم مثل المتحف القومي للحضارة المصرية ووجه الشكر لكل القائمين على هذا الصرح الضخم وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.65457788



أوضح حماقي أن إنجازات الرئيس في كل المجالات وليس متحف الحضارات فقط، وأن المصريين بالفعل لمسوا التغيير والنهضة التي تشهدها مصر وقدم على المسرح أغنياته الوطنية “ام الدنيا” و “طبعا قادرين نعلمها”.

وحضر حماقي بصحبة مدير أعماله المنتج حمدي بدر وأشعل الحفل بالعديد من أغانيه المميزة التي تألق بها حماقي طوال مشواره الفني منها “أجمل يوم” و “يزلزل”، “ما بلاش”، “ناويها” ،”احلي حاجة فيكي”، “يا ستار”، بالإضافة إلى الخمس أغنيات الجديدة التي أطلقها مؤخرا من ألبوم “يا فاتني” والتي حصدت جميعها المراكز الأولى علي يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي وهي “زيها مين” ، “لوهتسيب” ،”تك”، “طالع موضة” بالإضافة إلى “عرض مستمر”.



من جهة أخرى، وفي تجربة جديدة اكثرا ابداعا وتطورا لجلب فئات جماهيرية جديدة تضاف لملايين المتابعين له حول العالم وقع الإختيار على محمد حماقي كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته في قائمة Fortnite Soundwave الجديدة – احتفالاً بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم، داخل لعبة فورتي نايت Fortnite الشهيرة عالمياً.

ومن المقرر أن يعرض حفل حماقي داخل قائمة Soundwave ب “فورتي نايت” لمدة 48 ساعة يوم الجمعة 1 أكتوبر في تمام الساعة 2 مساءً بالتوقيت الشرقي “8 مساءً بتوقيت القاهرة”.

ويفتتح حماقي تجربته الغنائية العالمية بقائمة Soundwave باغنيته الجديدة “ليلة العمر” التي أطلقها مساء أمس الخميس على كافة منصات الموسيقى الرقمية.



ومن المقرر إطلاق ألبوم “يا فاتني” بالكامل يوم ٦ أكتوبر المقبل، وسيكون متاحًا على جميع منصات الموسيقى الرقمية العالمية والإقليمية.

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