شاهد .. سلمى رشيد تدخل عالم الجرأة وتنشر صورا مثيرة تستعرض صدرها واردافها بشكل فاضح.. اتفرج

انت الان تتابع خبر سلمى رشيد تدخل عالم الجرأة وتنشر صورا مثيرة تستعرض صدرها واردافها بشكل فاضح.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ألهَبت المغنية المغربية، سلمى رشيد، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ دخول فصل الصيف بإطلالات شبابية مثيرة وجريئة في آن واحد.

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وظهَرَت سلمى رشيد في حلّات مختلِفة بإطلالات صيفية وهي ترتدي ملابِسَ خفيفة مخلّفة ردود فعلٍ متباينة حول جرأة صورِه.

لكن للاسف، يبدوا ان “الفنانات” رغم انهن اصبحن امهات، يتسابقن فيما بينهن لاجل الكشف عن المفاتن والتقاط الصور لمناطق بعينها، قصد جلب الاهتمام ولو على حساب التقاليد والعادات..

وهذه المرة، الهبت سلمى بصورها الصيفية “غير المحتشمة” منصات التواصل الاجتماعي، التي عجّت بتوثيقات وتعاليق منحطة على الصور المنشورة على حسابها الرسمي بـ “انستغرام”.وظهَرَت سلمى في حلّات مختلِفة بإطلالات مختلفة قاسمها المشترك هو الجرأة الزائدة الى حد وصفها البعض بالميوعة..ا

وتعتبر سلمى من بين الفنانات الشابات اللائي استَطَعن البصم عن مسار مهني كان محترما الى وقت قريب، قبل ان تحذو حذو مواطنتها الاخرى التي عثت في الانستغرام فسادا..

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