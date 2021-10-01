شاهد .. ميرا طفيلي ..تثير الجمهور وتنشر صور لها بملابس رياضية ضيقة

انت الان تتابع خبر ميرا طفيلي ..تثير الجمهور وتنشر صور لها بملابس رياضية ضيقة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت عارضة الأزياء اللبنانية ​ميرا طفيلي​ صور جديدة لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام“، وهي ترتدي ملابس رياضية.

وظهرت طفيلي وهي ترتدي ملابس رياضية ضيقة باللون الزهري، فيما كشفت عن أجزاء من منطقة البطن كما وارتدت نظارة.وفي وقت سابق، نشرت عارضة الأزياء اللبنانية صور لها على موقع التواصل الاجتماعي خطفت فيها أنظار الجمهور بإطلالتها المثيرة.

وظهرت وهي ترتدي فستاناً باللون الزهري ضيق جداً أبرز جمال قوامها ورشاقتها.

كما ظهرت وهي تعتني بجمالها فشعرها كان ملفوفاً وتضع الماكياج، وتركت على الصورة تعليق قالت فيه: “جميلة باللون الزهري”.79490525