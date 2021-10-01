شاهد .. لن تصدق..شهرة محمد رمضان تصل إلى ألمانيا! "صورة"

انت الان تتابع خبر لن تصدق..شهرة محمد رمضان تصل إلى ألمانيا! "صورة" والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

عند بداية انتشار فيروس كورونا جلس معظم الفنانين في منازلهم ولم يقدّم سوى القليل منهم أغنيات منفردة أو ألبومات. كثيرًا وطرح عدّة أعمال جمعته بنجوم عالميين.على عكس الغالبية، اجتهد المصري محمد رمضان

حقق نجاحات كبرى وحصدت كلّ أغنياته التي أصدرها بالشهور الفائتة عشرات الملايين من المشاهدات، ما جعله يصبح الفنان العربي الأكثر مشاهدةً ومتابعةً عبر موقع (يوتيوب).35518972



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شهرته تجاوزت الحدود الجغرافية العربية ليصل إلى تركيا ورأينا عدة نجوم ونجمات يرقصون على إيقاعات أغنياته.



منذ قليل نشر فيديو لمواطنة ألمانية لا تفقه العربية لكنها عشقت أعماله، ورددت أحدها أثناء قيادتها لسيارتها في ميونخ.

تفاعلت مع أغنية رمضان وتمايلت ورددت بعض كلماتها رغم صعوبة نطق اللغة العربية.



النجم المصري محمد رمضان أبدى سعادته بهذا النجاح الكبير الذي يحصده ويومًا لم يجعله يتعالَ على أحد، بل كلّما ازداد تألقًا كلما ازداد تواضعًا.

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