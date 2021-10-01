شاهد .. ظهور نادر لإبنة ياسمين عبد العزيز جمال ليس بعادي كأنها حورية .. فهل تشبهها؟- بالصور

انت الان تتابع خبر ظهور نادر لإبنة ياسمين عبد العزيز جمال ليس بعادي كأنها حورية .. فهل تشبهها؟- بالصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة للممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ وإبنتها التي تأخذ نفس وضعية أمها في الصورة، ويظهر الشبه واضحاً بين الإثنتين، وعلقت :"ابنة الفنانه ياسمين عبدالعزيز . . ماشاء الله نسخه منها".

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وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة، مؤكدين على الشبه الواضح جداً بين ياسمين وإبنتها، ومثنين على جمال الفتاة التي أصبحت شابة.



وكانت ياسمين عبد العزيز عادت الى مصر منذ ايام قليلة بعد استكمال رحلة علاجها في سويسرا منذ اكثر من شهر ونصف الشهر، وذلك بعد مرورها بوعكة صحية شديدة اثر خضوعها لعملية إزالة تكيسات من المبيض.



وكانت أعلنت ياسمين في منشور عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، عن تعافيها بشكل كامل، ووجهت رسالة إلى الجمهور في مصر والوطن العربي الذين ساندوها في أزمتها الصحية بالدعاء لها.

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