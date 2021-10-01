اتفرج – رانيا يوسف تظهر بإطلالة مفاجئة جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تظهر بإطلالة مفاجئة جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة رانيا يوسف على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها، بفستان أصفر أنيق منحها لمسات ساحرة وتماشي مع لون بشرتها البرونزية.

كما نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق التغريدات تويتر وعلقت: “مساء الخير وحشتوني جدا جدا جدا عايزة اقولكم إن دي خلاص صفحتي الوحيدة والرسمية على عايزة اقولكم إن دي خلاص صفحتي الوحيدة والرسمية على فيسبوك، واي صفحة تانية غير تابعة تماما ليا ! وعندي ليكم خبرين حلويين أوي !!! شوفوا الفيديو وهتعرفوا”.

كما أعلنت رانيا يوسف في الفيديو عن انتهاء تصوير مسلسل الآنسة فرح، وأنها بدأت تصوير مشاهد مسلسل المماليك، مطالبة من جمهورها متابعتها على تطبيق فيسبوك”.

حيث ظهرت وهي تتمايل معلنة عن تدشين حسابها الرسمي والانتهاء من تصوير أعمالها بطريقة ناعمة عرضتها لموجة سخرية واسعة في التعليقات.