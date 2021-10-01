اتفرج – هذا ما قالته نيللي كريم عن زوجها في مداخلة هاتفية

شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما قالته نيللي كريم عن زوجها في مداخلة هاتفية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت الفنانة نيللي كريم زوجها، هشام عاشور، على الهواء بدخول مفاجئ لها، وسط حالة من ذهول زوجها لاعب الأسكواش الشهير وشقيقه رامي عاشور.

ظهر هشام عاشور وشقيقه رامي ضيوفاً لبرنامج “معكم” للإعلامية منى الشاذلي، و فوجئ هشام بدخول زوجته، الفنانة نيللي كريم وهو ما علقت عليه منى الشاذلي بطريقة ساخرة وقالت: “نيللي جيالك يا هشام” .

و قال هشام : “أنا والله ذهلت، مش تمثيلية، أنا مش مصدق ومعرفش طلعت نيللي منين”.

وعن كواليس مفاجئة نيللي كريم لزوجها، قالت الإعلانية منى الشاذلي إن نيللي كريم كانت تشاهد الحلقة من خلال غرفة التحكم، لتتدخل نيللي كريم قائلة: “أنا مش متعودة آجي لمنى كدة من غير حاجة، لازم يبقى عندي إما مسلسل أو فيلم أو عمل أو رمضان أو مهرجان، مش متعودة أجيلك في الخفيف، مكنتش أتوقع هشام ورامي كارثة للدرجة دي”.

و كشفت نيللي عن قصة تعارفها مع زوجها و قالت إنها تعرفت في البداية على شقيق زوجها، قائلة إن رامي عاشور صديق لصديقتها إنجي، وكان قد طرح أغنية، وأوضحت نيللي أنها هي من اقترحت على رامي عاشور، شقيق زوجها، أن يطرح أغنية النار القايدة، على الرغم من تمسكه بأغنيات أخرى.

وقالت نيللي كريم: “قولتله متنزلش أي حاجة ونزل دي، دي أول أغنية تنزل، نزل أغنية النار القايدة بالرغم أنه كان متمسك بكذا أغنية”.

وعن ارتباطهما قال هشام عاشور أن الأمر جاء سريعاً دون ترتيبات، موضحاً: “بطبيعتي حذر جدا خاصة فيما يتعلق بالزواج .. ممكن أكون أي حاجة عادي إنما الجواز بالذات مكنتش بفكر انه يبقى بالسرعة دي خاصة أني كنت عايش حياتي وبراحتي.. وده خلاني فكرت إن الجواز حصل بالطريقة دي يبقى معجزة من المعجزات .