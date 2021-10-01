اخبار الخليج / اخبار اليمن

بالقصير والشفاف – فيفي عبده كلها دلع على البحر : اجدع من صافيناز

0 نشر
0 تبليغ

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت فيفي عبدة بإطلالة صيفية باللون الأصفر.
يذكر أن فيفي عبده اعتادت على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.

كانت أحدث أعمال فيفي عبده برنامج “خلى بالك من فيفي” الذى عرض في رمضان الماضي على شاشة إن بي سى.

وأحدث أعمال فيفي عبده الدرامية مسلسل “مملكة الغجر” الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

مسلسل “مملكة الغجر” من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا