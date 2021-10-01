شاهد .. اتفرج..فستان نادية الجندي يثير الجدل.. والجمهور يعلق "انتي ما بتكبري "!

انت الان تتابع خبر اتفرج..فستان نادية الجندي يثير الجدل.. والجمهور يعلق "انتي ما بتكبري "! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة المصرية نادية الجندي، جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” صور جديدة وهي ترتدي فستان قصير.

وأثارت صور الفنانة الجندي الجدل بين جمهورها ومتابعيها، بسبب ارتدائها فستان قصير أسود اللون، مكشوف الظهر.94570518

فيما اعتمدت بوضع ماكياج متسوط كعادتها، وكانت تمسك حقيبة يد لونها أحمر.



كما وأثارت الصورة التي نشرتها الفنانة الجندي رأي الجمهور بين معجب بالصور، وبين غاضب من إطلالتها وارتدائها فستان قصير مكشوف الظهر.

وعلقت دارين حداد الممثلة التونسية على الصورة :”يا حياتي يا قمر ما شاءالله عليك الله يحميك”.

كما وعلقت الفنانة سمية الخشاب :” اوووعي الحلااااوه بقي ماشالله عليكي قمررررر”.

وكتبت إحدى المتابعات تعليقا على الصورة :”اجميل من القمر وست الكل حبيبي”

في حين عقبت إحدى المتابعات على الصورة :” هو انتي مش بتكبري..عقدتينا” .. في قالت آخرى :”ي حجة اختشي بقا”

وقبل يومين، نشرت الفنانة المصرية الجندي صور لها كذلك على موقع “انستغرام” وهي ترتدي فستان يكشف عن أجزاء من منطقة الصدر.

الممثلة المصرية

والفنانة المصرية الجندي هي من مواليد (24 مارس 1946 -)، ممثلة مصرية.

بدأت مشوارها الفني بفيلم جميلة عام 1958 بدور المجاهدة علياء، تجاوزت سنوات عملها السينمائي 60 عاماً.

وكان أول ظهور لها في مشاهد صغيرة من فيلم جميلة مع الفنانة ماجدة والفنان رشدي أباظة والفنان أحمد مظهر.

من إخراج يوسف شاهين عن ثورة الجزائر الذي أنتج عام 1958 ، ثم جسدت العديد من الأدوار الصغيرة في بداية سيتنات القرن العشرين.

ومن أفلامها البطولة فيلم بمبة كشر وهو فيلم أستعراضي أنتجته بنفسها.

ورغم أن شركات التوزيع وقتها رفضت توزيعه لكون ممثلته جديدة وغير شهيرة.

إلا أن هيئة السينما والتي تتبع وزارة الثقافة التي كان يرأسها آنذاك الوزير يوسف السباعي وافقت علي توزيع الفيلم.

وذلك في 1975 الذي نجح وحقق إيرادات كبيرة وأستمر سنة كاملة بدور العرض.

ومثلت في أفلام مثل شوق، ليالي الياسمين بعامي 1977 و1979، بعدها قامت ببطولة أفلام تناولت سلبيات موجودة في المجتمع المصري.

ومنها فيلم الباطنية والذي حاز شهرة كبيرة وأستمر عرضه عاماً كامل بدور العرض والذي تناول تجارة المخدرات بأحد أحياء القاهرة.

وكذلك أفلام أخرى حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً في مصر وخارجها مثل وكالة البلح وخمسة باب.

وفيلم الخادمة وفيلم شهد الملكة وفيلم المدبح وفيلم جبروت امرأة والضائعة الذي حاز علي إعجاب من النقاد والجمهور.

وبالإضافة للأفلام الاجتماعية مثلت في أفلام تطرح قضايا سياسية منها شبكة الموت، الإرهاب، ملف سامية شعراوي.

كما والجاسوسة حكمت فهمي، امرأة هزت عرش مصر، وعصر القوة.

كما قدمت أفلاماً ناقشت أزمة الشرق الأوسط مثل مهمة في تل أبيب و48 ساعة في إسرائيل.

وعرفت بخلافاتها مع عدد من شخصيات الوسط الفني في مصر مثل نبيلة عبيد وإلهام شاهين.94570518