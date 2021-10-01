شاهد .. اصحاب القلوب، الضعيفه يمتنعون.. المغنية اللبنانية قمر تثير ضجة بنشرها صوراً عارية الصدر على انستغرام ..اتفرج

انت الان تتابع خبر اصحاب القلوب، الضعيفه يمتنعون.. المغنية اللبنانية قمر تثير ضجة بنشرها صوراً عارية الصدر على انستغرام ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت النجمة اللبنانية المثيرة للجدل “قمر” صوراً جريئة لها عبر حسابها على إنستغرام، اكتفت فيها بارتداء السروال فقط.

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وتظهر قمر في صورتين تم التقاطهما من الخلف، بالأبيض والأسود، عارية الصدر حيث علّقت على إحدى الصورتين قائلة: “نعم لقد تغيرت. لا تسألني لماذا تغيرت؟ أسألني كيف تعلمت أن أكون كما أنا اليوم.الصورتان أثارتا انتقادات عديدة للمغنية اللبنانية، فيما عبّر البعض عن إعجابه بها.

يذكر أن قمر اعتادت على إثارة الجدل في الصور أن التي تظهر بها، وقد أثارت ضجة واسعة بعد صورتها مع ميليسا على السرير قبل عدة سنوات، إضافة الى صور أخرى عادة ما تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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