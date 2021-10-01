شاهد .. من غير حمالة صدر – نسرين طافش تتجاوز المحظور وتثير غرائز الشباب

انت الان تتابع خبر من غير حمالة صدر – نسرين طافش تتجاوز المحظور وتثير غرائز الشباب والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة السورية نسرين طافش، بعد لحظات من نشرها على حسابها.

96085957

حيث نشرت الفنانة الصورة من خلال حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مما تداولها الرواد على نطاق واسع.ظهرت نسرين طافش من خلال الصورة وهي ترتدي فستان طويل منقوش بالورد بدون حمالة صدر مع ظهر مفتوح يظهر أنوثتها الطاغية.



وعلقت على الصورة قائلة: “أنا لست افكاري ولست مشاعري ولست مفاهيمي ولست تجاربي ولست محتوى حياتي، بل انا الحياة، انا الفضاء الذي يحدث به كل شي انا الوعي، انا الان أنا الكينونة”.

ونالت الصورة اعجاب الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الذين امطروها بكلمات من الغزل والاعجاب.

96085957