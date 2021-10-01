اتفرج – هيفاء وهبي فتاة عشرينية من جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي فتاة عشرينية من جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الفنانة هيفاء وهبي في عدة صور جعلتها تبدو وكأنها فتاة عشرينية، اعتمدت فيها على أزياء أبرزت رشاقتها وجعلتها تبدو أصغر سناً .

و اعتمدت هيفاء على الفساتين القصرة، و مكشوفة، التي أثارت جدلا على منصات التواصل الاجتماعي.

حيث ظهرت في صورة ممسكة بسيجارة تدخنها، وهو ما عرضها لانتقادات واسعة، تجاهلتها الفنانة اللبنانية.

بينما نشرت صورة بإطلالة بملابس السباحة، ونشرت هيفاء وهبي عبر حسابها بموقع وتطبيق “انستقرام” عدة صور لها في أحدث ظهور بإطلالة صيفية بسيطة مزجت فيها العديد من الألوان.

وظهرت هيفاء وهبي بشكل مختلف وبدت أصغر وأنحف بوضوح، كما أعتمدت في إطلاله على فستان طويل فاتح مفتوح من إحدى الجوانب، وأرتدت شنطة خضراء وحذاء أزرق مع أكسسوارات وطلاء أظافر من اللون الأصفر.

و بدت النجمة اللبنانية وكأنها فقدت الكثير من وزنها مقارنة بإطلالاتها في الفترة الماضية، لتواجه كثير من التعليقات التي سألتها عن نظامها الغذائي وكيف حافظت على رشاقتها.

و أثارت صورة لها جدل واسع بملابس منزلية، وفي هذه الصور ظهرت هيفاء وهبي في إطلالة صباحية خاطفة سحرت بها العيون، حيث بدت بنحافة ملحوظة .

