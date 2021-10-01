اتفرج – الفاشينيستا خلود تشبه زوجها بتامر حسني

شكرا لقرائتكم خبر عن الفاشينيستا خلود تشبه زوجها بتامر حسني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود صورة لزوجها الموديل الأردني أمين الغباشي، و شبهته بالفنان المصري تامر حسني.

حيث علقت ع صورة زوجها : “يُشبه الفنان تامر حسني، وإلا ماذا سوف تقولون؟”.

وتم تداول الصورة عبر مواقع التواصل، واهتمت بها الحسابات الفنية على إنستقرام، وسط تساؤلات موجهة للجمهور، إن كان أمين الغباشي يشبه تامر حسني، أم لا.

بينما هاجم الجمهور الدكتورة خلود وجاءت أغلب التعليقات حول وجود اختلاف في الملامح بين الغباشي وحسني، وقد يشبه الثنائي بعضهما في ستايل اللحية فقط.

فيما أشار البعض إلى أن تساؤل الدكتورة خلود، يبدو وأنه أرادت من خلاله التفاعل مع متابعيها وهو ما سبب حالة استياء لهم.

يذكر أن الدكتورة خلود احتفلت باليوم الوطني السعودي مرتدية الزي العسيري، واستعرضت الفاشنيستا الكويتية وهي تضع وشم على منطقة الذقن، وهو ما أثار الجدل بين المتابعين.

و تزوجت الدكتورة خلود من شاب أردني يعمل كموديل يدعى أمين اشتهر هو الآخر في مجال عروض الأزياء وتعرفت عليه من خلال عملها في المستشفى وانتهت العلاقة بينها بالحب وتكللت بالزواج عام 2016 .

