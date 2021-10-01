شاهد .. نوال الزغبي" ترتدي ملابس رياضية جريئة.. وتعلق "حان موعد التمرين"

انت الان تتابع خبر نوال الزغبي" ترتدي ملابس رياضية جريئة.. وتعلق "حان موعد التمرين" والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أطلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على جمهورها في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” بصور جديدة وهي ترتدي ملابس رياضية.

وظهرت الفنانة الزغبي وهي ترتدي ملابس داخلية رياضية، وكذلك ترتدي قبعة زرقاء اللون.95573455

وعلقت الفنانة نوال على الصورة ” حان وقت تمرين”.وأمس، شاركت الزغبي صورة جديدة لهاجمهورها على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” بصورة جديدة

وظهرت الفنانة الزغبي وهي ترتدي بنطول جينز باللون الأزرق، وكذلك ماكياج خفيف، ما أضاف رونق لجمالها.

كما وعلقت الفنانة على الصورة قائلة :” كن سعيدا فأنت لا تعلم كم من الوقت تبقى لديك”.الفنانة اللبنانية

ونوال الزغبي من مواليد (29 يونيو 1971 -)، مغنية لبنانية تحمل الجنسية الكندية لُقبت “بالنجمة الذهبية”.

وتُعد واحدة من أشهر المغنيات اللبنانيات في العالم العربي حيث قدمت العديد من الألبومات الغنائية التي حققت مبيعات كثيرة.وحصلت على الكثير من الجوائز، وقامت بحملات دعائية لشركات عالمية كشركة بيبسي وموتورولا.

وغنت بكل اللهجات العربية (اللبنانية، المصرية، الخليجية، العراقي والمغرب العربي).





وبدأت انطلاقتها مع ألبوم عايزة الرد الذي حقق نجاحا” قياسيا، ومع البوم ماندم عليك اثبتت وجودها ونجوميتها عربيا وخصوصا بدول الخليج.

ومع صدور البوم طول عمري كانت النقلة نحو العالمية.

حيث أصبحت النجمة نوال الزغبي أول وجه إعلاني من الشرق الأوسط لشركة المشروبات الغازية العالمية (بيبسي).95573455