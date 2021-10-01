شاهد .. ياسمين صبري .."متل القمر" بالأحمر ولماذا يجذب الرجال؟ – صور

الرياض - روايدا بن عباس - ياسمين صبري

2021/10/01 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أجرت الفنانة المصرية ياسمين صبري جلسة تصوير جديدة ظهرت فيها متألقة بفستان أحمر طويل.فستان ياسمين بدا راقياً، واثار اعجاب الكثيرون، ورغم كونه محتشماً إلا أن البعض اعتبر اطلالة ياسمين به مثيرة للغاية، والفضل يعود هنا إلى اللون الأحمر الذي يعتبر من أهم الألوان ويرمز إلى الإثارة في بعض الأحيان.

رقم الهاتف

وهنا نوضح لكم أسباب انجذاب الرجال للون الأحمر:

اللون الأحمر لا يؤثر فقط في الرجال، بل هو أيضا عامل “إثارة” كبير للثيران وذكور قرود الشمبانزي.

وكشفت دراسة أجنبية، تخصصت في دراسة “علم النفس اللوني”، أنه مثلا بالنسبة للثيران، لا يعود الأمر فقط إلى “عمى الألوان”، الذي تعاني منه تلك الحيوانات، لكن حقيقة “اللون الأحمر كان عامل إثارة جنسية كبير بالنسبة لهم”.

وتشير الدراسة إلى أن “علم النفس اللوني يكشف أن اللون الأحمر لا يتعلق فقط بالحب والجنس، بل يعكس مدى ثقة من يرتديه أو يقتنيه في نفسه، فهو لون العاطفة والطاقة والنار”.

وتشير الدراسة إلى أن “علم النفس اللوني يكشف أن اللون الأحمر لا يتعلق فقط بالحب والجنس، بل يعكس مدى ثقة من يرتديه أو يقتنيه في نفسه، فهو لون العاطفة والطاقة والنار”.

وقال باحثا علم النفس اللوني، ساشا شوارتز، ومارس سنغر، في دراستيهما حول سر اللون الأحمر: “الذكور يرون أن اللون الأحمر، رمزًا للدفء والحب والحميمية، لذلك هم ينجذبون جنسيًا لأي مرأةترتدياللون الأحمر بعكس من ترتدي اللون الأزرق مثلًا”.

وأوضح الباحثان في دراستهما قائلان “الأمر يعود إلى عملية بيولوجية بالأساس تحدث للمرأة، هي ما تسبب انجذاب الرجال إلى اللون الأحمر”.

وأردفا “عندما تتدفق الدماء في جسد المرأةفي فترة التبويض، يبدأ جسمها وبشرتها بصورة تدريجية في اكتساب اللون المائل إلى الحمرة”.

ومضيًا: “مجرد ظهور تلك البشرةالمائلة للحمرة منذ قديم الزمان، كان بمثابة جهاز رادار للرجل أو الذكر في عقله الباطن واللاوعي الخاص به، لتذكره بضرورة الانجذاب جنسيا تجاه الأنثى، حتى يقوم بعمليات تكاثر للسلالة، ولا يظهر ذلك عند البشر فقط، بل في الثيران وذكور قرود الشمبانزي أيضا”.

واستطردا “استفاد كافة متخصصي الدعاية من تلك العملية البيولوجية في استثارة الرجل بصورة دائمة، عن طريق عرض الأزياء ومختلف أنواع المكياج باللون الأحمر، ما رسخ الفكرة ذاتها بالنسبة للرجل، وهي أن الجمال والدفء يعنيان بالنسبة له اللون الأحمر”.

وكشفت حفريات أثرية في قارة أفريقيا أن المرأة استخدمت على نطاق واسع، اللون الأحمر، من صبغات وغيرها من أدوات تجميل، كرمز على خصوبتها.

كما أجرى علماء نفس الألوان، أندرو إيليوت وجيسيكا تراسي وآدم بازدا وآليك بيل، دراسة مشابهة حول تأثير اللون الأحمر، واكتشفوا أن تأثيره على الرجال عالميا في كل دول العالم.

وتشير الدراسة إلى أن “علم النفس اللوني يكشف أن اللون الأحمر لا يتعلق فقط بالحب والجنس، بل يعكس مدى ثقة من يرتديه أو يقتنيه في نفسه، فهو لون العاطفة والطاقة والنار”.

وقال باحثا علم النفس اللوني، ساشا شوارتز، ومارس سنغر، في دراستيهما حول سر اللون الأحمر: “الذكور يرون أن اللون الأحمر، رمزًا للدفء والحب والحميمية، لذلك هم ينجذبون جنسيًا لأي مرأةترتدياللون الأحمر بعكس من ترتدي اللون الأزرق مثلًا”.

وأوضح الباحثان في دراستهما قائلان “الأمر يعود إلى عملية بيولوجية بالأساس تحدث للمرأة، هي ما تسبب انجذاب الرجال إلى اللون الأحمر”.

وأردفا “عندما تتدفق الدماء في جسد المرأةفي فترة التبويض، يبدأ جسمها وبشرتها بصورة تدريجية في اكتساب اللون المائل إلى الحمرة”.

ومضيًا: “مجرد ظهور تلك البشرةالمائلة للحمرة منذ قديم الزمان، كان بمثابة جهاز رادار للرجل أو الذكر في عقله الباطن واللاوعي الخاص به، لتذكره بضرورة الانجذاب جنسيا تجاه الأنثى، حتى يقوم بعمليات تكاثر للسلالة، ولا يظهر ذلك عند البشر فقط، بل في الثيران وذكور قرود الشمبانزي أيضا”.

واستطردا “استفاد كافة متخصصي الدعاية من تلك العملية البيولوجية في استثارة الرجل بصورة دائمة، عن طريق عرض الأزياء ومختلف أنواع المكياج باللون الأحمر، ما رسخ الفكرة ذاتها بالنسبة للرجل، وهي أن الجمال والدفء يعنيان بالنسبة له اللون الأحمر”.

وكشفت حفريات أثرية في قارة أفريقيا أن المرأة استخدمت على نطاق واسع، اللون الأحمر، من صبغات وغيرها من أدوات تجميل، كرمز على خصوبتها.

كما أجرى علماء نفس الألوان، أندرو إيليوت وجيسيكا تراسي وآدم بازدا وآليك بيل، دراسة مشابهة حول تأثير اللون الأحمر، واكتشفوا أن تأثيره على الرجال عالميا في كل دول العالم

6426017264260172