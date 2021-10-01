شاهد .. صافيناز تصدم المتابعين بأجرأ مايوه بالكرة الارضية وتستعرض جسمها...اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 08:30 مساءً | (ندى)

صدمت الراقصة ​صافيناز​ متابعيها بأحدث صور لها نشرتها عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إذ ظهرت بإطلالة جريئة على البحر بالمايوه، وصف بأنه الاجرا بالكرة الارضيه حسبما علق المتابعون.

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وتداول الصور عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ومنهم من إعتبر أن صورها مخلة بالآداب، ومنهم من مدحها ووصفها بالجميلة والمثيرة.

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