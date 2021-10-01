شاهد .. شعوب ..مشغولة بمكان تاتو رانيا يوسف وتثير الجدل!

الرياض - روايدا بن عباس - رانيا يوسف

2021/10/01 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الممثله المصريه رانيا يوسف صورة جديدة لها ظهرت بإطلالة صيفية رغم قساوة الطقس، لكنها بدت جميلة وأنيقة في آن.

ما لفت انتباه البعض التاتو الذي وشمته على كتفها، وسألها البعض عن مغزى التاتو والهدف منه خصوصًا أنها والدة لشابتين.

تتعرض رانيا لإنتقادات كثيرة مهما فعلت رغم أن معظم إطلالاتها عادة تكون راقية جدًا وتلحق الموضة بأدق تفاصيلها كما تفعل كل ممثلات جيلها.

نحن شعوب نتعلق حتى بتاتو على كتف فنانة وهذا الشعب أو الشعوب تأخذنا باتجاه مستقبل اسود كالح!

في العالم يتظاهرون لأجل الحقوق وهنا يتقاتلون على تاتو!

96697858 96697858