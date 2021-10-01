شاهد .. الإيطالية ديليتا ليوتا حبيبة جان يامان السابقة مثيرة بالمايوه

انت الان تتابع خبر الإيطالية ديليتا ليوتا حبيبة جان يامان السابقة مثيرة بالمايوه والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت الإعلامية التركية الشهيرة ديليتا ليوتا​ صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

ظهرت ديليتا ليوتا​ في الصورة تدتدي مايوه داخل المسبح ما أثار ضجمة وسط متابعيها .24605807

وتنشر ديليتا صور مثيرة لها بين الفترة الأخرى بعد الضجة التي أثارها خبر انفصالها عن الممثل التركي جان يامان .كما وكشفت الإعلامية الإيطالية ​ديليتا ليوتا​ سبب انفصالها عن النجم التركي ​الشهير جان يامان​ .

وقالت ديليتا ليوتا​،خلال مقابلتها مع برنامج Verissimo، أمس الأربعاء، أن قصة حبها مع جان يامان انقطعت بوقت قصير جداً وكانت سريعة للغاية .وتابعت : “أنا مازلت مغرمة بجان يامان ولكني فقدت الوضوح واليقينن ولكن هذا الحب ولا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل فالحب لا يمكن التنبؤ به”.

وجان يامان هو ممثل ومحامي تركي ولد في كاديكوي إسطنبول، من الأصول اليوغسلافية.وولد من أب تركي و أم إيطالية درس في مدرسة بيلفان الخاصة ومن بعدها في ثانوية ايطالية.

وأنهى الثانوية يالمرتبة الأولى، وذهب إلى أمريكا في برنامج التبادل الطلابي.

وتخرج عام 2012 من قسم الحقوق في جامعة يديتيبه الذي درس فيها بمنحة. خضع لـ دروس تمثيل كهواية،

ووعمل محامياً لـ 6 سنوات. كما أنه يجيد لغتين. تلقى تعليم تمثيل من قبل جونيت سايل.24605807